Промышленность, строительство, агропром: что помогло выстоять экономике Карелии в кризис

Основные показатели социально-экономического развития Карелии в 2020 году по ряду направлений оказались выше, чем в 2019 году, что позволило сгладить последствия кризиса, вызванного пандемией.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за 2020 год.

Промышленность республики выросла на 2,2% - это выше темпов роста 2019 года, когда объемы промышленного производства увеличились всего на 0,2% по сравнению с 2018 годом. Производство продукции сельского хозяйства выросло на 0,4%. В прошлом году в отрасли был спад на 8,4% по сравнению с 2018 годом Темпы роста жилищного строительства в 2020 году также были выше, чем в 2019. Если в прошлом году ввод жилья увеличился на 2,1% по сравнению с 2018 годом, то в 2020 году рост составил 4,7%. Что еще произошло в экомике республики в прошлом году, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".