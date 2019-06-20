Промышленность в Карелии пошла на спад

Рост промышленного производства, наблюдавшийся в Карелии в 2017-2018 годах сменила спадом по итогам первых 5 месяцев 2019 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года промышленное производство снизилось на 1,4%.

Сокращение показателей произошло в области обеспечения электрической энергией, газом, паром, кондиционировании воздуха – на 4,8%, в сфере обрабатывающих производств – на 1,5%, добычи полезных ископаемых – на 1,2%.

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