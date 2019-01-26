Промышленную площадку в Петрозаводске ждет судьба промышленного парка в Надвоицах?

Эксперты считают, что развитие промплощадки в Петрозаводске, которая строится в рамках ФЦП, идет по надвоицкому сценарию, в соответствии с которым инфраструктура создана, но бизнес на площадку так и "не зашел".

Начался 2019 год, в котором будет отмечаться 99-ая годовщина создания Карельской коммуны. До векового юбилея остается не так много времени. Наступивший год – фактически последний календарный период, на протяжении которого должны быть реализованы все "визиточные" мероприятия по подготовке к празднованию. Одной из них является промышленная площадка Петрозаводска.

Более 4 млрд. рублей из внебюджетных источников должны идти на организацию производств на этой промплощадке. 932,4 млн. руб. – на ее инфраструктурное обеспечение. При этом 2019 год является последним, когда финансируется и реализуется проект инфраструктурного обеспечения, а 2020 год – единственным, в течение которого промплощадка должна принять резидентов, в качестве которых выступают негосударственные предприятия.

Но есть ли они? Сформулировали ли подробные технико-эксплуатационные требования к обеспечению промплощадки? Или же пока все развивается по надвоицкому сценарию?

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