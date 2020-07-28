Промышленный технопарк "Южная Промзона" готовится к открытию (ФОТО)

На площадке уже установлено новое китайское оборудование, сообщили в Минэке Карелии.

Итальянские станки будут смонтированы после приезда мастеров. В августе начнется отбор резидентов. Открытие технопарка планируется на начало сентября 2020 года.





Сегодня заместитель премьер–министра правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов обсудил с директором управляющей компании промышленного технопарка "Южная Промзона" ООО "Акцепт" Евгением Трифоновым завершение реализации проекта "Промышленный технопарк в сфере камнеобработки "Южная Промзона" и планы по отбору резидентов.







В настоящее время на промплощадке уже установлено оборудование китайского производства. Также завезены итальянские станки – распиловочное оборудование, автоматический полировальный станок, многодисковый раскроечный центр, конвейерная машина для полировки.



Евгений Трифонов рассказал, что монтаж оборудования и пуско–наладочные работы будут произведены итальянскими мастерами, как только будет возможен въезд в Россию. Открытие технопарка планируется на начало сентября 2020 года.







"Южная Промзона" – важный проект, который обеспечит рост налоговых поступлений в бюджет республики, создание новых рабочих мест, рост объёма инвестиций в основной капитал по региону. Его существование позволит создать платформу для комплексного развития и поддержания бизнес–проектов в сфере камнеобработки на всех стадиях развития", – отметил Дмитрий Родионов.







В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" промышленный технопарк – это самый масштабный региональный проект. Его реализация подразумевает создание и развитие подготовленного для сдачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства помещения, позволяющее оперативно организовать производственные площадки с размещением на них камнеобрабатывающего оборудования.







Работа таких площадок будет координироваться управляющей компанией ООО "Акцепт", которая будет решать все возникающие у предпринимателей вопросы. Сам по себе проект технопарка предусматривает не только льготную аренду оборудования, но и предоставление офисных помещений, складов, раздевалок, душевых, а также организацию общественного питания на территории здания.







"В настоящее время это лучшие условия, которые можно создать для работы предприятий в сфере камнеобработки. Не каждый предприниматель может приобрести такое дорогостоящее оборудование, а в нашем технопарке доступна целая линейка необходимого оборудования для полного производственного цикла", – подчеркнул директор управляющей компании Евгений Трифонов и сообщил, что отбор резидентов начнется в августе.







Подробная информация будет размещена на сайте Министерства экономики Карелии и на сайте технопарка.