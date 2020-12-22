Пропавшая в Петрозаводске женщина найдена мертвой

На берегу Онежского озера, в районе пляжа "Пески", обнаружено тело 42-летней женщины, пропавшей 17 декабря.

Как стало известно "Столице на Онего", в минувший вторник, 22 декабря, вечером в районе пляжа "Пески", на берегу озера прохожие обнаружили тело женщины.

Погибшей, по информации правоохранительных органов, является пропавшая 17 декабря на Перевалке 42-летняя петрозаводчанка, которая, по словам родных, недавно перенесла инсульт, поэтому прихрамывает на левую ногу и имеет проблемы с речью.

В паблике "Доброспас" сообщается, что объявленная в розыск петрозаводчанка найдена, родственникам соболезнуют.





По информации Следкома Карелии, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, проводится доследственная проверка.

"На данный момент криминальной составляющей в смерти женщины не выявлено", - отметили в ведомстве.

По одной из версий, смерть могла наступить в результате переохлаждения.