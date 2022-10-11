Пропавшего 11 дней назад жителя Петрозаводска нашли сотрудники полиции

Петрозаводчанин Кирилл Андреевич Л. 1986 года рождения пропал 21 октября.

Полицейские Петрозаводска нашли объявленного в розыск Кирилла Андреевича Л. 1986 года рождения. Он исчез из дома 21 октября.



«Найден. Криминальной составляющей в его исчезновении нет», - сообщили в МВД Карелии.



Ранее мужчина неоднократно исчезал на несколько дней.