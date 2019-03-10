Пропавшего без вести петрозаводчанина нашли живым

Мужчина ушел из дома 28 февраля и был объявлен в розыск, сообщили в МВД Карелии.

В группе поисково-спасательного отряда "Доброспас" появилась информация о том, что пропавший без вести мужчина нашелся, и с ним все хорошо.



Напомним, полиция вела поиски Дмитрия И., 1985 года рождения, который вечером 28 февраля ушел из дома на Перевалке и с того момента его местонахождение было неизвестно.

В четверг мужчину нашли.