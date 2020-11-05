Пропавшего мужчину со станции Деревянка нашли

Объявленный в розыск 38-летний мужчина, который уехал со станции Деревянка в Карелии и пропал, вышел на связь с родными.

Как сообщается в паблике "Поиск людей в Карелии. ПСО "Доброспас", мужчина, которого искали с 1 ноября, найден.

"Отбой! Найден! Всем спасибо за участие!" - пишут в паблике.

Родные, с которыми 38-летний мужчина вышел на связь, также поблагодарили всех неравнодушных жителей республики.

"Всем здоровья! И не оказываться в таких ситуациях", - пожелали родные разыскиваемого.