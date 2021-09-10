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Пропавшего в Онежском озере рыбака в Карелии ищут вместе с полицией

Новости. Происшествия
11:38, 12 Сентября 2021
фото: «Поиск людей в Карелии. ПСО «ДОБРОСПАС» Вконтакте.

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Полиция Прионежского района Карелии объявила в розыск рыбака, который вышел в Онежское озеро на лодке 7 сентября и пропал.

Об этом говорится в сообщении на странице «Поиск людей в Карелии. ПСО «ДОБРОСПАС» Вконтакте.

Разыскивается Андрей Викторович Г. 1968 года рождения.

По сведениям полиции, он вышел в Онего в район Клеменецкого и Оленьего острова на моторной резиновой лодке Солар, темно-зеленого цвета.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего и видели его лодку, просят сообщить об этом по телефону +79114036266

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