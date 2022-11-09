Пропавший в Петрозаводске енот нашелся под «шаурмой»

Выпрыгнувший из машины енот-полоскун, которого разыскивали хозяева, нашелся на следующий день.

Напомним, в пятницу в «Столицу на Онего» обратилась хозяйка енота. Девушка попросила помочь найти питомца по имени Нота, выпрыгнувшего из машины на Ключевой.

В субботу, 12 ноября. Енот был пойман и возвращен хозяйке. Как рассказала «Столице на Онего» сама девушка, ей позвонил хозяин владелец ларька «Шаурма», предположивший, что разыскиваемый енот прячется у него. По словам мужчины, под постройкой засел некий зверь, то ли собака, то ли кошка, и не желает выходить оттуда.

В результате к месту находки выехали хозяйка енота, владелец заведения, а также спасатели. Енот Нота — а это оказалась именно она — была извлечена и передана девушке.