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Пропавший житель Карелии с татуировкой в виде дерева на руке найден мертвым

Новости. Происшествия
16:41, 04 Мая 2021
фото: © Ирина Бужор / "Коммерсантъ"
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Мужчина пропал 23 декабря прошлого года, 3 мая его поиски завершены.

Ранее полиция Сортавальского района объявила в розыск пропавшего 23-летнего Глеба С. Молодой человек ушел из дома в Сортавале в ночь на 23 декабря 2020 года и пропал.

Одной из примет пропавшего была татуировка на внутренней стороне предплечья правой руки в виде дерева. Также отмечалось, что пропавший не всегда хорошо ориентируется в окружающей обстановке.

В минувший понедельник, 3 мая, в паблике «Доброспас» была опубликована запись, что пропавший найден. Поисковики выразили соболезнования родным и близким погибшего.

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