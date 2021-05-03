Пропавший житель Карелии с татуировкой в виде дерева на руке найден мертвым

Мужчина пропал 23 декабря прошлого года, 3 мая его поиски завершены.

Ранее полиция Сортавальского района объявила в розыск пропавшего 23-летнего Глеба С. Молодой человек ушел из дома в Сортавале в ночь на 23 декабря 2020 года и пропал.

Одной из примет пропавшего была татуировка на внутренней стороне предплечья правой руки в виде дерева. Также отмечалось, что пропавший не всегда хорошо ориентируется в окружающей обстановке.

В минувший понедельник, 3 мая, в паблике «Доброспас» была опубликована запись, что пропавший найден. Поисковики выразили соболезнования родным и близким погибшего.