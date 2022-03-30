Пропавшую пенсионерку-автостопщицу из Карелии нашли в Калининграде

В Калининградской области разыскивали 63-летнюю жительницу Карелии, которая прилетела в область 13 марта и не выходила на связь.

Дочка пропавшей пенсионерки из Карелии Оксана рассказала изданию «Клопс», что последние десять лет мама живёт в семи километрах от детей — в деревне Рубчойла Пряжинского района. Дочь, зять и внуки постоянно навещают женщину.

Последний раз виделись 8 марта — приехали поздравить маму. А через два дня она пропала.

«10 марта у неё были недоступны обе сим-карты. Муж поехал к маме, открыл дверь своим ключом, дома никого не было. Ещё несколько раз приезжали в дом, но она так и не вернулась», — говорит Оксана.

По словам Оксаны, в последние годы у мамы развилась нездоровая тяга к путешествиям. Она уезжает, никого не предупредив, и возвращается как ни в чём не бывало. Однажды в 2019 году её даже пришлось искать с полицией.

«До выхода на пенсию мама работала в конторе ремонтно-строительного управления в Санкт-Петербурге. Потом переехала домой, но время от времени продолжала ездить в Питер или Москву, её вояжи длились от пары дней до месяца.

Мы просили её сообщать о своих планах, но мама неизменно отвечала: «Я взрослый человек, это моё дело». Был случай, когда полиция нашла её на вокзале в Ростове. В другой раз мама позвонила из Новороссийска и сказала, что у неё закончились деньги. Ей пришлось оформить банковскую карту, я отправила деньги на билет. Кстати, больше этой банковской картой она не пользовалась — пенсию мама получает наличкой», — говорит Оксана и добавляет, что мама любит путешествовать автостопом.

После очередного исчезновения мамы Оксана обратилась в полицию. Выяснилось, что 13 марта женщина села на самолёт в Пулково и прилетела в Калининград. Дальше её след теряется. Оксана полагает, что мама поехала искать свою сводную сестру по отцу — та жила в посёлке под Калининградом, сейчас переехала в город.

«Я списалась с ней, но мама у них не появлялась. Калининградскую родню она давно не видела и, скорее всего, не помнила, где они живут. Всё же родственница съездила по своему старому адресу в посёлок Моршальское, но там никто ничего не слышал», — говорит Оксана. Она уверена, что у мамы нет денег, и добавляет, что женщина всегда возвращалась к середине месяца, когда наступал день выплаты пенсии.

«Я не могу сказать, что мама психически нездорова, не замечала у неё провалов в памяти... Я не понимаю, с чем связана её страсть к путешествиям», — сокрушается женщина.

Волонтёры ПСО «Запад» подключились к поискам, они разослали ориентировку по всей Калининградской области. В результате женщина была найдена живой и здоровой.