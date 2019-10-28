Пропавшую пенсионерку из Петрозаводска нашли живой

Криминальной составляющей в ее исчезновении нет, сообщили в МВД Карелии.

Ранее в полиции сообщали о пропаже 74-летней петрозаводчанки, которая 25 октября ушла из дома в районе Октябрьского проспекта и пропала. У женщины проблемы с памятью.

28 октября в МВД Карелии сообщили о завершении поисков. Пенсионерку нашли живой.