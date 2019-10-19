Пропавшую в лесу петрозаводчанку нашли мертвой

Женщина пропала 15 октября.

В паблике "ВКонтакте" "Поиск людей в Карелии. ПСО "ДОБРОСПАС" 17 октября сообщили о пропаже 45-летней петрозаводчанки. Добровольцев и волонтеров просили помочь в поисках.

Вечером 18 октября в паблике сообщили о том, что женщина найдена мертвой.