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Пропавшую в Петрозаводске женщину через полгода нашли мертвой в лесу

Новости. Криминал
08:20, 23 Декабря 2020
фото: pixabay
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Следственные органы Петрозаводска завершили расследование дела об убийстве женщины, тело которой было обнаружено в лесу через полгода после трагедии.

Об этом сообщила пресс-служба петрозаводского отдела Следственного комитета РФ по РК.

По версии следствия, в декабре 2019 года 27-летний обвиняемый, пришел в гости к своей родственнице в Петрозаводске. Между ними возникла ссора, в результате которой мужчина до смерти избил женщину. После этого он вывез тело в лес. О судьбе женщины ничего не было известно.

"В течение полугода убийство оставалось не раскрытым, но благодаря грамотной работе, проведенной следователями СК и оперативными сотрудниками уголовного розыска, обвиняемый был установлен и задержан", - говорится в сообщении Следкома.

Обвиняемый находится под арестом. Уголовное дело направлено в суд. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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