Пропавшую в субботу в Беломорске семилетнюю девочку нашли

В Карелии не вернувшаяся домой первокассница найдена живой и здоровой.

Розыск семилетней жительницы Беломорска прекращен. Девочку нашли. Она находилась у своей тети.

Напомним, сегодня утром в паблике "Беломорск. Официальная группа" сообщили о розыске девочки 2011 года рождения.

Первоклассница ушла из дома в минувшую субботу в 19 часов.