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Пропускной пункт в Карелии "Суоперя" будет работать в прежнем режиме до конца месяца

Новости. Общество
17:40, 14 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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Изменения в работе МАПП "Суоперя" вводятся с 14 апреля по 31 мая, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

По информации ведомства, на автомобильном пропуске установлен следующий режим работы:

- с понедельника по пятницу – с 10.00 до 16.00;

- суббота, воскресенье – нерабочие дни.

Сотрудники управления работают дистанционно. Выезжают специалисты в пункт пропуска для осуществления контроля только по заявленным заранее грузам, товарным партиям или при непосредственном прибытии физических лиц с подконтрольными товарами.

Ранее сообщалось, что граница Финляндии будет закрыта для россиян до середины июня.

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