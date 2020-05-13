Пропускной пункт в Карелии "Суоперя" будет работать в прежнем режиме до конца месяца

Изменения в работе МАПП "Суоперя" вводятся с 14 апреля по 31 мая, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

По информации ведомства, на автомобильном пропуске установлен следующий режим работы:

- с понедельника по пятницу – с 10.00 до 16.00;

- суббота, воскресенье – нерабочие дни.

Сотрудники управления работают дистанционно. Выезжают специалисты в пункт пропуска для осуществления контроля только по заявленным заранее грузам, товарным партиям или при непосредственном прибытии физических лиц с подконтрольными товарами.

Ранее сообщалось, что граница Финляндии будет закрыта для россиян до середины июня.