Граница Финляндии будет закрыта для россиян до середины июня

Россияне не смогут попасть в Финляндию до 14 июня.

Финляндия сохранит ограничения на внешних границах до 14 июня – такое решение принял Госсовет Суоми. Попасть в страну не смогут, в том числе россияне, пишет "Росбалт" со ссылкой на финскую службу новостей Yle.

При этом с 14 мая через внутренние границы Шенгенской зоны будут разрешены не только рабочие поездки, но и визиты к близким родственникам. И не надо будет доказывать необходимость рабочих поездок.

В то же время пограничный контроль останется в силе на внутренних границах на автомобильных пунктах пропуска, в портах и аэропортах.