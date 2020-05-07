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Граница Финляндии будет закрыта для россиян до середины июня

Новости. Общество
10:16, 08 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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Россияне не смогут попасть в Финляндию до 14 июня.

Финляндия сохранит ограничения на внешних границах до 14 июня – такое решение принял Госсовет Суоми. Попасть в страну не смогут, в том числе россияне, пишет "Росбалт" со ссылкой на финскую службу новостей Yle.

При этом с 14 мая через внутренние границы Шенгенской зоны будут разрешены не только рабочие поездки, но и визиты к близким родственникам. И не надо будет доказывать необходимость рабочих поездок.

В то же время пограничный контроль останется в силе на внутренних границах на автомобильных пунктах пропуска, в портах и аэропортах.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-08 10:27:41
Навсегда границу закрыть. Всех выпускать и никого не впускать.
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