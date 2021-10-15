Реклама

«Пропустила через свое сердце»: депутат предупредила о последствиях отсутствия интернета в Карелии

Новости. Общество
10:32, 15 Октября 2021
фото: кадр трансляции заседания © Законодательное собрание Карелии

Новости партнеров

Отсутствие мобильной связи и интернета в отдаленных населенных пунктах Карелии приведет к тому, что школьники не смогут учиться дистанционно, если ухудшится ситуация с коронавирусом.

Об этом заявила на заседании парламентского комитета по экономической политике Ирина Кузичева.

Она акцентировала внимание на ситуации в Беломорском районе, где ее выбрали депутатом парламента.

«Почему акцентирую на Беломорском районе, потому что все это пережила и пропустила через свое сердце. До сих пор у нас есть удаленные населенные пункты, в которых 4 месяца отсутствует связь и есть населенные пункты, где отсутствует интернет. С учетом такой нестабильной эпидемиологической ситуации, если вдруг придется вводить дистант…дети останутся без учебы. Потому что реально очень большие проблемы с интернетом», — сказала Кузичева.

Он предложила пригласить на следующее заседание комитета представителей компании «Ростелеком», министерства транспорта и связи и МЧС.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-10-15 13:02:26
Интернетом можно все эти районы за неделю обеспечить. Спутниковым. Но это скучно. Несколько десятков тысяч на школу, плюс несколько тысяч в месяц расходов.
Ростелеком надует щеки, предложит глобальный проект по проведению оптических линий в поселки, примерно миллион за км, плюс обслуживание. Пилить не перепилить!!! А потом наймут несколько фирм, которые за треть указанных цен всё сделают...
nae
2021-10-15 13:47:00
Leopol'd, зачем так? В малых населенных пунктах попросту нет необходимости устраивать дистант. Там же плотность населения по 1,5 землекопа на кв.км. Дурость это все.
комба
2021-10-15 11:59:14
Еще пример. Появилось у вас много машин и что? Работать больше, интенсивнее и качественнее не стали. Также и с цифровым веком. :)
комба
2021-10-15 11:46:01
Перепрыгнуть ступень эволюции общества ещё никому не удавалось. Работайте и будет вам счастье. Нечего Москву доить. :)
Неравнодушный
2021-10-15 11:44:18
А без интернета вообще невозможно учиться? Древние люди учились же как-то.
Бабенка
2021-10-15 11:08:12
Хде фрау слабунова с плакатиком ? Или ей только васин заводик интересен ?
NEZITIC
2021-10-15 11:23:27
Бабенка, ей некогда! Она мутит с молоком, думают, как еще народ наегорить и обвинить во всем Артура
Изя
2021-10-15 10:57:04
Так воеводе в принципе все равно , на дерево надо залезать и оттуда учиться )))
Off
2021-10-15 10:56:33
Редакция .
Напишите , что за фрукт ..депутат ЗС РК Хейфец ?
Похоже он становится главным пугалом у карел-педроссов . Это же он заявил - «Я не готов вступать в полемику, потому что она и не нужна». Пора выводить таких " героев " на свет . )))
карел
2021-10-15 11:28:09
Off, там таких большинство и всех не вывести , они как клопы живучи .
dimchik19725
2021-10-15 10:52:10
Да такое не только в Беломорском р-не! Вдали от федеральной трассы он или совсем слабенький (ну никак не для видеосвязи), или нет вообще! Ученикам по смс уроки делать предлагают?
Горожанин
2021-10-15 10:46:50
Какие "отдаленные населенные пункты"? Десяток километров от города отъехал - и все... связь еле-еле и уж не до интернета.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.10.2021, 09:53
В Минздраве Карелии рассказали, как будут получать медпомощь непривитые от коронавируса
12.10.2021, 12:34
В Карелии вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест
09.10.2021, 16:12
Любарский возразил критикам сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске
14.10.2021, 07:00
Петиция против ограничений посещения больниц из-за коронавируса вызвала широкий отклик в Карелии
12.10.2021, 12:53
Стало известно, когда введут ограничения для посещения поликлиник и больниц Карелии
13.10.2021, 16:11
Проект изменений в Генплане Петрозаводска предусматривает снос «хрущевок»

Аналитика

Сегодня 09:24
Капитал
Дерматолог: «в детстве от кожных заболеваний можно избавиться на всю оставшуюся жизнь»
Специалист рассказал, почему именно в детском возрасте важно уделить особенное внимание лечению кожных заболеваний.
Жил да был QR-код за углом, и его ненавидел весь дом 1
Сегодня 09:23
Арбитражный управляющий выставил на торги офис-склад
14.10.2021 10:15
На съезд «Единой России» в «мягком вагоне» 22
12.10.2021 15:25
Ресторан — дело серьезное 12
12.10.2021 13:56
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:12
Личное мнение
«Надеюсь, когда весь этот бред закончится, вы все ещё сможете приходить в мои рестораны» 1
Известный петрозаводский ресторатор Сергей Ли высказался о введении в Карелии QR-кодов для посещения заведений общепита.
Лечим астигматизм по-новому
04.10.2021 09:00
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»