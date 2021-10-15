«Пропустила через свое сердце»: депутат предупредила о последствиях отсутствия интернета в Карелии

Отсутствие мобильной связи и интернета в отдаленных населенных пунктах Карелии приведет к тому, что школьники не смогут учиться дистанционно, если ухудшится ситуация с коронавирусом.

Об этом заявила на заседании парламентского комитета по экономической политике Ирина Кузичева.

Она акцентировала внимание на ситуации в Беломорском районе, где ее выбрали депутатом парламента.

«Почему акцентирую на Беломорском районе, потому что все это пережила и пропустила через свое сердце. До сих пор у нас есть удаленные населенные пункты, в которых 4 месяца отсутствует связь и есть населенные пункты, где отсутствует интернет. С учетом такой нестабильной эпидемиологической ситуации, если вдруг придется вводить дистант…дети останутся без учебы. Потому что реально очень большие проблемы с интернетом», — сказала Кузичева.

Он предложила пригласить на следующее заседание комитета представителей компании «Ростелеком», министерства транспорта и связи и МЧС.