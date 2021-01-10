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Прощание с детским хирургом Игорем Григовичем пройдет в Петрозаводске в среду

Новости. Общество
09:29, 11 Января 2021
фото: © Интернет-журнал о медицинской периодике/medinformator.blogspot.com
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В траурная зале на улице Вольной 13 января состоится прощание с известным детским хирургом, доктором медицинских наук, профессором Игорем Григовичем.

Проститься с Игорем Николаевичем, который ушел из жизни 7 января, можно будет в среду, 13 января, с 14 до 15 часов в Траурном зале  на улице Вольная. Об этом сообщает пресс-служба ПетрГУ.

Окончив в 1957 году 1-й Ленинградский медицинский институт им. академика И.П.Павлова, проработав хирургом в Кандалакше, Игорь Николаевич с начала 60-х свою жизнь посвятил практическому здравоохранению Карелии, петрозаводскому университету. По его инициативе в республике создавалась специализированная детская хирургическая служба, получившая в 1979 году статус Карельского центра детской хирургии. Замечательный хирург, высоко эрудированный педагог, учёный, профессор Григович делился своими знаниями со студентами, ординаторами, коллегами. Личные качества обаятельного человека, профессионализм, привлекли в специальность многих студентов ПетрГУ. Проработав более 50 лет в Карелии, Игорь Николаевич стал для нескольких поколений "семейным хирургом".

"Коллектив Петрозаводского государственного университета, Медицинского института, сотрудники Детской республиканской больницы и всё медицинское сообщество Республики Карелия выражают глубокие соболезнования родным и близким Игоря Николаевича. Память о нем сохранится в сердцах его многочисленных коллег, учеников, друзей", - говорится в некрологе ПетрГУ.

Напомним, министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков назвал Игоря Григовича - "целой эпохой в мировом здравоохранении и здравоохранении России".

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