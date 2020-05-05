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Прошедшие выборы в горсовет Сортавалы могут оказаться началом серьезных политических потрясений в Карелии

Новости. Общество
13:10, 05 Мая 2020
фото: © Мойка78
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Суд в Санкт-Петербурге поставил руководство Карелии в неудобное положение.

Казалось бы, партии власти удалось в марте взять под контроль горсовет, который никак не соглашался на объединение двух соседних приладожских поселений – Сортавальского и Хелюльского, чего добивалось республиканское руководство. Однако уже после того, как новый состав горсовета проголосовал за это объединение, судебная коллегия по административным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции вынесла определение, которое поставило под сомнение законность мартовских выборов в карельском Приладожье.

Суд в Санкт-Петербурге отменил решение Сортавальского городского суда от 24 июля 2019 года и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Верховного суда Карелии от 21 октября 2019 года, которые признали незаконным бездействие горсовета Сортавалы, выразившееся в – цитирую – "непроведении правомочного заседания представительного органа местного самоуправления в течение трех месяцев подряд". Собственно, эти решения карельских судов и послужили формальным поводом для принятия республиканским парламентом в ноябре прошлого года закона о роспуске прежнего состава Сортавальского горсовета, после чего в районном центре были назначены досрочные выборы в представительный орган местного самоуправления.

Как говорится в определении судебной коллегии по административным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции, допущенные карельскими судами нарушения являются существенными и непреодолимыми, в связи с чем могут быть исправлены только посредством отмены судебных постановлений. 

Подробнее читайте в материале "Получили два совета".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Mikko Merimies
2020-05-05 16:23:35
А где это?
Штази
2020-05-05 14:42:49
Вот так и говорите, что кому-то шибко охота в Карелии помайданить, под любым предлогом.
А не будет никаких потрясений. Идёт рутинная судебная казуистика, не имеющая теперь уже никаких правовых последствий, поскольку выборы нового городского совета были в установленном порядке признаны состоявшимися и новый состав народных избранников фактически приступил к исполнению своих обязанностей. Всю эту бюрократическую процедуру проворачивать назад, превращая букву закона в издевательство над законопослушными избирателями, никто не станет.
насмешница
2020-05-05 16:12:04
Штази,
кто бы и сомневался. У нас об букву закона ноги вытирать давно уже стало доброй традицией. Насчет потрясений не знаю, не всем законопослушным нравится такое обращение с законом
zanoza
2020-05-05 14:05:40
Не суд поставил бездарное руководство республики в невыгодное положение, а они сами создали тупиковую ситуацию! Думали что они в доме хозяева и могут творить что угодно! А нет, закон выше произвола!
кир
2020-05-05 13:59:27
Тема отработана. Вирус заставит самобытных присоединить к Ленобласти.
новый
2020-05-05 13:49:29
Петеляевцев от кормушки отодвинули, теперь истерят. Вспомните как сами за пенсионную реформу голосовали.
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