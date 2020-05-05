Прошедшие выборы в горсовет Сортавалы могут оказаться началом серьезных политических потрясений в Карелии

Суд в Санкт-Петербурге поставил руководство Карелии в неудобное положение.

Казалось бы, партии власти удалось в марте взять под контроль горсовет, который никак не соглашался на объединение двух соседних приладожских поселений – Сортавальского и Хелюльского, чего добивалось республиканское руководство. Однако уже после того, как новый состав горсовета проголосовал за это объединение, судебная коллегия по административным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции вынесла определение, которое поставило под сомнение законность мартовских выборов в карельском Приладожье.

Суд в Санкт-Петербурге отменил решение Сортавальского городского суда от 24 июля 2019 года и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Верховного суда Карелии от 21 октября 2019 года, которые признали незаконным бездействие горсовета Сортавалы, выразившееся в – цитирую – "непроведении правомочного заседания представительного органа местного самоуправления в течение трех месяцев подряд". Собственно, эти решения карельских судов и послужили формальным поводом для принятия республиканским парламентом в ноябре прошлого года закона о роспуске прежнего состава Сортавальского горсовета, после чего в районном центре были назначены досрочные выборы в представительный орган местного самоуправления.

Как говорится в определении судебной коллегии по административным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции, допущенные карельскими судами нарушения являются существенными и непреодолимыми, в связи с чем могут быть исправлены только посредством отмены судебных постановлений.

Подробнее читайте в материале "Получили два совета".