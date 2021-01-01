Прошедший год для большинства был напряженным из-за ограничений, показал опрос

Большинство участников опроса "Столицы на Онего" признали, что пережили напряженный 2020 год из-за введенных властями Карелии ограничений.

"Столица на Онего" поинтересовалась у читателей, каким для них был прошедший 2020 год.

Большинство из них – 217 участников опроса (45%) считают, что пережили напряженный год из-за введенных ограничений.

Еще 148 человек (31%) пережили тяжелый год с болезнями и утратами.

При этом для 62 участников опроса (13%) год был обычным. А еще 46 человек (9%) сказали, что 2020 год для них был удачным, и им улыбнулась Фортуна.

В опросе приняли участие 436 человек.