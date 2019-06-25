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Новости. Общество
22:00, 25 Июня 2019
фото: Антон Вергун/ТАСС

Просроченные платежи россиян по ЖКХ могут признать безнадежными к взысканию

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Законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию, внесен в Госдуму.

Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, депутат Алексей Диденко, а также сенаторы Иван Абрамов и Сергей Леонов, пишет ТАСС.

Согласно тексту инициативы, предлагается дополнить Жилищный кодекс РФ новой статьей "Признание задолженности по жилищно-коммунальным платежам безнадежной к взысканию". Такими платежами предлагается признавать задолженность, числящуюся за гражданами, "уплата и (или) взыскание которой невозможна в случае принятия судом акта, в соответствии с которым исполнитель жилищно-коммунальных услуг утрачивает возможность взыскания задолженности в связи с истечением установленного срока ее взыскания, в том числе вынесения им определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности".

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, по искам управляющих компаний о взыскании долгов за коммунальные услуги российские суды применяют сроки исковой давности к задолженностям, ограничивая размеры долга периодом образования таких задолженностей строго в пределах сроков исковой давности - три года.

"Граждане, как правило, погашают эту задолженность. Но управляющие компании продолжают включать в платежные документы задолженность, образовавшуюся вне сроков исковой давности. Так как, согласно действующему законодательству, истечение срока исковой давности не является основанием для списания долгов за услуги ЖКХ, а управляющие организации не обязаны удалять эту задолженность из платежных и иных документов", - пояснил один из авторов, сенатор Леонов, слова которого приводит пресс-служба Совета Федерации.

По словам парламентария, сохранение в платежных документах по оплате услуг ЖКХ незаконной и необоснованной задолженности и пени ущемляет гражданские права.

"Благодаря предлагаемым изменениям в законодательство гражданам не придется судиться с управляющими компаниями, которые вынуждают оплачивать задолженности и пени за услуги ЖКХ, по которым истек срок давности. Сейчас активно обсуждается вопрос о снижении бедности в стране. Многие граждане с минимальными доходами имеют подобные долги, которые копились годами. Если человек выплачивает долг за три года, то просроченная задолженность должна быть в обязательном порядке списана управляющей компанией", - подчеркнул Леонов.

Он также отметил, что именно в связи с существующей правовой коллизией люди не всегда могут получить субсидии или другие социальные выплаты. Кроме того, граждане зачастую испытывают трудности с продажей квартиры, имея такую несписанную задолженность.

Согласно информации, представленной в сопроводительных документах к законопроекту, в настоящее время общий долг россиян за коммунальные услуги превышает 1 трлн рублей. На конец 2018 года Министерство строительства и ЖКХ РФ оценило общероссийский долг в 1,2 трлн рублей. При этом, как отмечается, оплата счетов ЖКХ является одной из самых больших статей расходов граждан РФ. В 2018 году россияне в среднем тратили на коммунальные услуги 10,9% своих расходов.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-06-25 22:27:25
С честных плательщиков три шкуры сдерут, и все будут довольны.
кир
2019-06-25 22:05:02
Пить, курить могут и работать не хотят и не умеют. Не надо заигрывать с ними.
Гость
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