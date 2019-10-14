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Новости. Общество
20:40, 14 Октября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Юрий Белинский / Архив

Просроченные продукты хотят отправлять на переработку

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Минпромторг подготовил законопроект, который позволит направлять просроченные продукты на вторичную переработку.

Об этом сообщил замглавы министерства Виктор Евтухов. Он пояснил, что снижение объема образования отходов – "главная задача ресурсосбережения", пишут "Известия". 

В Минпромторге намерены создать единую и понятную правовую базу по регулированию обращения продовольственных отходов и вторичных материальных ресурсов.

Проект закона уже направлен в правительство на согласование. Передавать продукты с истекшим сроком годности на переработку планируют после экспертизы на безопасность.

Как сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), пока продукты с истекшим сроком годности считаются опасной продукцией.

Исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков  уточнил, что из мяса и костей, к примеру, можно готовить мясо-костную муку для корма животным.

Их использование в качестве сырья для производства других товаров запрещено. В АКОРТ добавили, что ежегодно около 700 тысяч тонн продуктов в крупных сетях отправляются на свалку.

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