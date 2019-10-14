Просроченные продукты хотят отправлять на переработку

Минпромторг подготовил законопроект, который позволит направлять просроченные продукты на вторичную переработку.

Об этом сообщил замглавы министерства Виктор Евтухов. Он пояснил, что снижение объема образования отходов – "главная задача ресурсосбережения", пишут "Известия".

В Минпромторге намерены создать единую и понятную правовую базу по регулированию обращения продовольственных отходов и вторичных материальных ресурсов.

Проект закона уже направлен в правительство на согласование. Передавать продукты с истекшим сроком годности на переработку планируют после экспертизы на безопасность.

Как сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), пока продукты с истекшим сроком годности считаются опасной продукцией.

Исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков уточнил, что из мяса и костей, к примеру, можно готовить мясо-костную муку для корма животным.

Их использование в качестве сырья для производства других товаров запрещено. В АКОРТ добавили, что ежегодно около 700 тысяч тонн продуктов в крупных сетях отправляются на свалку.