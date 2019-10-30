Просроченным карбонатом кормили студентов в столовой в одном из вузов Карелии

Оптовое предприятие из Петрозаводска отправило в столовую вуза карбонат, срок годности которого истек около двух недель назад.

Нарушение выявило территориальное управление Россельхознадзора, проводя мониторинг ФГИС "Меркурий" - автоматизированной информационной системы. Петрозаводское предприятие поставило карбонад в столовую одного из вузов Карелии в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов (ВСД), оформленных 17 октября, а срок годности продукта истек еще 29 сентября. Кроме того, 18 октября уполномоченное лицо компании оформило ВСД на хлеб мясной фермерский, срок годности которого истек в апреле 2019 года. Данная просрочка была направлена в магазин.

По сообщению территориального управления Россельхознадзора, просроченными продуктами торговали и в магазинах Карелии. Так, одно из предприятий оформило 3 ветеринарных сопроводительных документа на головы цыплят-бройлеров, куриную голень и пельмени "Иркутские". ВСД были оформлены 16, 21 и 22 октября, при этом указанные документах сроки годности истекали 20 сентября, 4 октября и 27 августа 2019 года соответственно, сообщается на сайте управления.

Всего в октябре тееториальным управлением Россельхознадзора была приостановлена регистрация 13 уполномоченных лиц в ФГИС "Меркурий" (11 в Республике Карелия и 2 в Архангельской области) за неоднократное оформление ветеринарных сопроводительных документов на продукцию с истекшим сроком годности.