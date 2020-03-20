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"Просто о сложном": "Столица на Онего" расскажет об изменениях в Конституцию простым языком

Новости. Общество
17:18, 20 Марта 2020
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"Столица на Онего" совместно с Центральной избирательной комиссией Карелии запускает новый информационный проект, посвященный предстоящему Общероссийскому голосованию по одобрению изменений в Конституцию России.

Для этого мы подготовили специальную площадку, где будем рассказывать о сути поправок, которые предлагается внести в Основной закон страны, а также о том, как будет проходить процедура голосования.

Напомним, 22 апреля состоится Общероссийское голосование граждан по одобрению изменений в Конституцию Российской Федерации. Уникальность этого исторического события в том, что оно касается всех, кто связывает свою жизнь с Россией. Этот день откроет новый этап в истории нашей Родины. И очень важно не пропустить его.

Действующая Конституция Российской Федерации была принята в 1993 году в совершенно иных экономических и политических реалиях. Этот период в истории России остался позади. Нашей стране нужна обновленная Конституция, которая будет отвечать современным потребностям общества и уровню развития страны. Если мы хотим двигаться дальше, менять Россию к лучшему, Основной закон должен соответствовать времени. Конституция – это не догма, это живой организм, который требует обновления.

В чем суть предлагаемых изменений в Конституцию? Мы расскажем о сложных понятиях простым языком и расшифруем смысл каждой поправки.

Информацию о предстоящем событии можно узнать здесь.

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