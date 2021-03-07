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Просто жить – недостаточно: как формируется стаж для досрочной пенсии в Карелии

Новости. Общество
15:16, 08 Марта 2021
фото: © Владимир Гердо/ТАСС
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Отделение Пенсионного фонда по Карелии подготовило разъяснения, как рассчитывается "северный" стаж, дающий право на досрочную пенсию.

Как пояснили в ОПФР, от жителей Карелии в Пенсионный фонд часто поступают вопросы о том, как формируется "северный" стаж, который позволяет выйти на пенсию досрочно.  

"Для наличия необходимого "северного" стажа мало просто проживать в Карелии, необходимо именно работать", - подчеркнули в ОРФР.

В соответствии с действующим пенсионным законодательством есть периоды, которые не входят в "северный" стаж.

Подробнее об этом читайте в статье интернет-газеты "Вести Карелии".

 

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