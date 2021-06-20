Простой способ не попасть в списки пропавших во время путешествий, на охоте и рыбалке

Согласно данным из открытых источников, в прошлом году в Карелии только 22% заблудившихся смогли самостоятельно выйти из леса.

Остальных пришлось искать спасателям и волонтерам. Хорошо, если родные сразу же заявляют о пропаже. Ведь с каждым часом вероятность найти человека живым и здоровым стремительно падает.

Как не заблудиться в лесу?

Самый простой и надежный способ — брать с собой спутниковый телефон, например, Thuraya. Во-первых, спутниковая связь работает там, где не ловит сотовая связь: в лесу, горах, долинах рек, в отдаленных от населенных пунктов местах.

Во-вторых, спутниковый телефон передает координаты. Например, в телефоне Thuraya XT-Lite есть функция отправки экстренных сообщений SOS. Если вы заблудились, почувствовали себя плохо, попали в беду — нажимаете кнопку, и ваши последние координаты передаются на заранее заданный номер. Чаще всего это телефон кого-то из родных или спасателей. Такое сообщение — сигнал к началу поисковой операции.

Вот что говорят о телефоне абоненты Thuraya в своих отзывах.

Юрий К.: «Использую XT-Lite в Мурманской области, Карелии, прием сигнала отличный даже на широте Мурманска, главное — чистый горизонт на юг. Качество связи очень хорошее. Для туристов, рыбаков вещь незаменимая».

Этим летом спутниковая связь Thuraya стала еще доступнее

Времена, когда спутниковая связь влетала в копеечку, давно прошли. Этим летом расценки на связь Thuraya стали еще ниже с тарифом «Лето в России 2021».

Так, минута разговоров с близкими обойдется в 55 рублей, SMS-сообщение — в 20 рублей, входящие звонки и сообщения бесплатны. Кроме того, 11 минут разговоров на 10 дней получаете бонусом и еще 5 минут исходящих звонков по России за 266,4 рублей.

Чтобы подключиться к жаркому тарифу «Лето в России 2021», достаточно купить любой телефон в линейке Thuraya и сим-карту. Как только активируете сим-карту, тарифный пакет подключится автоматически.

Тариф действует до 31 августа 2021 г., так что не откладывайте с подключением, делитесь впечатлениями от путешествий и оставайтесь в безопасности в любом месте.





Все телефоны Thuraya доступны в беспроцентную рассрочку на 10 месяцев

Не нужно откладывать, не нужно копить. Можно просто оформить честную, беспроцентную рассрочку от Совкомбанка по карте «Халва» или от Банка Хоум Кредит по карте «Свобода». Никаких дополнительных платежей и скрытых условий мелким шрифтом.

Стоимость телефона делится на 10 одинаковых частей. Так, телефон Thuraya XT-LITE стоимостью 52 900 рублей обойдется всего в 5 290 рублей в месяц.

Этим летом стало еще проще позаботиться о спокойствии родных и о собственной безопасности — возьмите с собой в путешествие, в лес, на рыбалку и охоту спутниковый телефон Thuraya и подключите жаркий тариф «Лето в России 2021».

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