"Простые люди вышли с пятью миллионами": в Минсельхозе Карелии рассказали, как помогают фермерам

Неверие фермеров в возможности государственной поддержки объясняется их прежним печальным опытом, но его можно преодолеть, считает руководитель Центра компетенций в сфере агропромышленного комплекса Анастасия Цеханович.

Центр, созданный при Минсельхозе Карелии, занимается поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства.

В интервью телеканалу "Россия 24. Карелия" руководитель Центра рассказала, как предолеть неверие фермеров в помощь государства. "Неверие от огромного опыта хождения в двери, которые не открываются перед ними. И когда какая-то дверь неожиданно открылась, конечно, люди некоторые не верят. После конкурса (на получение субсидий – прим. ред.) заходили люди, говорили…мы простые люди, приехали из района и вышли с пятью миллионами по результатам конкурса", - сказала руководитель Центра. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".