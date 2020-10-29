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"Простые люди вышли с пятью миллионами": в Минсельхозе Карелии рассказали, как помогают фермерам

Новости. Общество
14:55, 30 Октября 2020
фото: ГТРК "Карелия"
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Неверие фермеров в возможности государственной поддержки объясняется их прежним печальным опытом, но его можно преодолеть, считает руководитель Центра компетенций в сфере агропромышленного комплекса Анастасия Цеханович.

Центр, созданный при Минсельхозе Карелии, занимается поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства.

В интервью телеканалу "Россия 24. Карелия" руководитель Центра рассказала, как предолеть неверие фермеров в помощь государства.

"Неверие от огромного опыта хождения в двери, которые не открываются перед ними. И когда какая-то дверь неожиданно открылась, конечно, люди некоторые не верят. После конкурса (на получение субсидий – прим. ред.) заходили люди, говорили…мы простые люди, приехали из района и вышли с пятью миллионами по результатам конкурса", - сказала руководитель Центра.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-10-30 16:50:11
Ну вышли с 5 млн.рублей, а дальше что?
бюджет
2020-10-30 16:22:57
Ну очень большое удивление: засирать озера в КАРЕЛИИ, правильно Лабинов, могем, а нормальному производителю товарной продукции - Олнонецкий молзавод, ни , ни, ни... Он сегодня в Карелии, а ЗАВТРА.........
Гость
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