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Простые технические средства позволяют определить мошенников по номерам телефонов

Новости. Общество
09:08, 20 Августа 2020
фото: pixabay
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Определить мошенников и распространителей спама по номеру телефона можно с помощью приложений-определителей номеров.

Об этом рассказал в интервью агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

"База определителя пополняется за счет обратной связи пользователей. Мошенники звонят огромному количеству людей и, как правило, используемый ими номер достаточно быстро оказывается помечен как вредоносный", — сказал Куканов.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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