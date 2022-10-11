Протекающую крышу в сельской школе в Карелии обещают отремонтировать к Новому году

Капительный ремонт крыши в школе поселка Кааламо Сортавальского района планируют завершить в середине декабря.

О проблеме здания школы поселка Кааламо, где несколько лет протекала кровля, написал глава администрации Сортавальского района Леонид Гулевич на своей странице в соцсети.

«Проблему решаем, и уже сегодня в школе ведутся работы по капитальному ремонту кровли. Стоимость работ составила более 8 млн. руб. Первоначально смета была составлена на 7, 5 млн. Но оказалось, что есть скрытые работы, которые не были предусмотрены проектом, так как 20 лет назад кровля была сделана некачественно. Поэтому сегодня приходится исправлять ошибки строителей. Отсюда и дополнительные расходы по закупке материалов», — пишет глава администрации района.

По словам Гулевича, работы в школе идут хорошими темпами. В настоящее время на объекте работает бригада из 10 человек.

«Планируем закончить к середине декабря, но считаю, что лучше не торопиться и сделать ремонт качественно. Тем более что работы не повлияют на температурный режим и учебный процесс», — отметил руководитель администрации.

Ранее сообщалось, подрядчик до сих пор не закончил ремонт кровли поселке Хаапалампи Сортавальского района.