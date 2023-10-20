Протестировали первый цифровой аватар Карелии, который представят на ВДНХ

"Айно" даст возможность познакомиться с республикой не только физически, но и виртуально.

Директор Фонда венчурных инвестиций Карелии Борис Валит провел тестирование первой версии цифрового аватара «Айно», который будет представлять Карелию на выставке ВДНХ с 4 ноября. Об этом Борис рассказал в личном профиле 17 октября.



По его словам, «Айно» — это уникальный проект, созданный карельскими айтишниками, который продвигает идею современного умного туризма с цифровыми технологиями.

«Карелия не только представит свои природные и культурные достояния, но и продемонстрирует потенциал в области инноваций и развития. Этот проект дает возможность познакомиться с регионом не только физически, но и виртуально», — подчеркнул Борис Валит.



«Во время нашей встречи я задал „Айно“ несколько вопросов о Карелии, на которые она дала мне подробные и развернутые ответы», — добавил директор фонда венчурных инвестиций.

Он отметил, что проектная команда продолжает работать над улучшением возможностей и функционала цифрового аватара: в планах — расширение базы данных, добавление новых интерактивных функций, а также улучшение голосового и визуального качества.

«Айно» будет доступна для широкого круга пользователей, включая детей и взрослых.