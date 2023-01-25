Противники закона о самозапрете на выдачу кредитов в Петрозаводске считают, что лучше бороться с мошенниками

Центробанк подготовил законопроект, согласно которому граждане смогут на портале «Госуслуги» выставить запрет или ограничение на выдачу им кредитов.

Данные автоматически попадут в бюро кредитных историй — это поможет предотвратить случаи мошенничества.

Как к этому относятся жители Петрозаводска, показал опрос, проведенный сервисом по трудоустройству SuperJob.

Предложенные ЦБ РФ меры считают разумными 68% респондентов. 7% — против, они убеждены, что законопроект ограничивает финансовую свободу россиян, и что государству лучше сосредоточиться на повышении финансовой грамотности населения.

Банки должны исключить выдачу кредитов мошенникам, а не перекладывать ответственность на граждан, считают противники законопроекта.

Затруднился однозначно оценить инициативу Центробанка каждый четвертый опрошенный.

Поддерживающих законопроект больше среди мужчин, чем среди женщин (78% против 56%). Чем старше горожане, тем чаще они одобряют идею введения самозапрета на выдачу кредитов: если среди опрошенных до 34 лет такое мнение разделяют 64%, то среди респондентов старше 45 — уже 73%.