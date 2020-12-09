Процедура имущественного вычета при покупке жилья станет проще

Правительство России упростит процедуру получения имущественного вычета при приобретении квартиры в ипотеку.

Об этом заявил в ходе совещания премьер-министр страны Михаил Мишустин. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".

"Все мы знаем, что сбор различных документов и заполнение деклараций у людей вызывает трудности, и зачастую они просто не имеют такой возможности. Правительство упростит эту процедуру", - сказал Мишустин.

О чем конкретно идет речь, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".