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Процедура имущественного вычета при покупке жилья станет проще

Новости. Общество
16:17, 10 Декабря 2020
фото: pixabay
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Правительство России упростит процедуру получения имущественного вычета при приобретении квартиры в ипотеку.

Об этом заявил в ходе совещания премьер-министр страны Михаил Мишустин. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".

"Все мы знаем, что сбор различных документов и заполнение деклараций у людей вызывает трудности, и зачастую они просто не имеют такой возможности. Правительство упростит эту процедуру", - сказал Мишустин.

О чем конкретно идет речь, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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