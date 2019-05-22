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Новости. Общество
08:05, 22 Мая 2019
фото: администрация Петрозаводска

Провал на мосту в Петрозаводске ликвидирован

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В Петрозаводске отремонтирован участок улицы Правды на подъезде к Советскому мосту, сообщили в администрации города.

До 25 мая подрядная организация должна завершить и предъявить для приемки сотрудникам Администрации города восстановление нарушенного благоустройства.

Рабочие организации-подрядчика под контролем специалистов Администрации столицы Карелии выполнили ремонт участка асфальтобетонного покрытия на улице Правды вблизи Советского моста.


фото администрация Петрозаводска

Напомним, мост Советский через реку Лососинка на улице "Правды" закрывали на ремонт с 7 по 11 марта из-за просевшего асфальта на участке рядом с мостом. Деформация дорожного покрытия вблизи Советского моста стала следствием работ по прокладке сетей дренажно-ливневой канализации, которые выполнялись в ноябре-декабре.

Провал ликвидировали с помощью гравия, сделав насыпь. Но через две недели после такого ремонта насыпь вновь превратилась в провал, и автомобилисты снова ломали на этом участке свои машины.

В ночь с 9 на 10 апреля в Петрозаводске были проведены очередные ремонтные работы дорожного полотна перед мостом на улице "Правды". А 7 мая провал вновь появился.

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Комментарии

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Leopol'd
2019-05-22 09:29:08
Может теперь и до участка Антикайнена-Первомайский доберутся? Там скоро такой же провал образуется.
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