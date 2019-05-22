Провал на мосту в Петрозаводске ликвидирован

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В Петрозаводске отремонтирован участок улицы Правды на подъезде к Советскому мосту, сообщили в администрации города.
До 25 мая подрядная организация должна завершить и предъявить для приемки сотрудникам Администрации города восстановление нарушенного благоустройства.
Рабочие организации-подрядчика под контролем специалистов Администрации столицы Карелии выполнили ремонт участка асфальтобетонного покрытия на улице Правды вблизи Советского моста.
Напомним, мост Советский через реку Лососинка на улице "Правды" закрывали на ремонт с 7 по 11 марта из-за просевшего асфальта на участке рядом с мостом. Деформация дорожного покрытия вблизи Советского моста стала следствием работ по прокладке сетей дренажно-ливневой канализации, которые выполнялись в ноябре-декабре.
Провал ликвидировали с помощью гравия, сделав насыпь. Но через две недели после такого ремонта насыпь вновь превратилась в провал, и автомобилисты снова ломали на этом участке свои машины.
В ночь с 9 на 10 апреля в Петрозаводске были проведены очередные ремонтные работы дорожного полотна перед мостом на улице "Правды". А 7 мая провал вновь появился.
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