Провалились попытки жителей Карелии провезти через границу лишние клементины и авокадо

Жители Костомукши вынуждены были вернуть лишние фрукты в соседнее государство, сообщили в Россельхознадзоре республики.

В декабре 2021 года Россельхознадзор привлек к административной ответственности двоих жителей Костомукши.

Так, женщина, пересекая границу в МАПП «Люття» 19 ноября, перевозила в ручной клади 6,2 кг продукции: черника, апельсины, авокадо, брокколи, клементины, салат, яблоки, малина. Между тем, без фитосанитарного сертификата можно ввозить не более 5 кг подкарантинной продукции, а такого документа у путешественницы не было.

Там же костомукшанин 5 декабря, пересекая границу, вез с собой авокадо, огурцы, яблоки и клементины — всего 11 кг фруктов и овощей. Фитосанитарного сертификата он также не имел.

Излишки продукции владельцы возвратили в Финляндию.

Жители Карелии выплатили административные штрафы по 300 рублей каждый.