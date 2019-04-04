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Новости. Культура
16:32, 04 Апреля 2019
фото: Игорь Георгиевский

Проведите воскресенье в кругу мастеров острова Кижи

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Уникальная выставка "Искусство кижских мастеров"  7 апреля завершает свою работу.

В воскресенье в выставочном зале музея "Кижи" на пл. Кирова, 10 А пройдут экскурсии и самые популярные мастер-классы под руководством кижских мастеров.

Программа 7 апреля:

12.00 Мастер-класс  по бисероплетению

Вы научитесь новой технике рукоделия и сами изготовите красивый кулон.

13.00 Мастер-класс по берестоплетению

Мастер с удовольствием поделится с вами своими секретами. Результатом обучения станет игрушка – шаркунок.

15.00 Мастер-класс "Вышивка досюльным швом"

Вы овладеете старинной сложной технологией двустороннего шва. Результатом вашей совместной с мастерицами работы станет открытка с вышитым традиционным орнаментом.

Продолжительность мастер-классов: 1/2 акад. часа.

Стоимость: 150/300 рублей соответственно.

11.00, 14.00, 16.00 Экскурсия по выставке "Искусство кижских мастеров"

Посетители познакомятся с музейной программой "Ожившая экспозиция", смогут узнать секреты традиционных ремёсел, а также увидят музейные реплики в сравнении с музейными подлинными предметами из собрания музея "Кижи", Архангельского краеведческого музея и Пудожского историко-краеведческого музея.

Продолжительность — 1 час/ стоимость 70 руб.

Заявки и справки по телефону: (814-2) 79-98-66.

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