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Проверять QR-коды в России будут только через приложение «Госуслуги»

Новости. Общество
18:40, 19 Ноября 2021
фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

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В Минцифры рассказали о планах упорядочить проверку QR-кодов в стране.

Как пишет Российская Газета, проверять QR-коды вакцинированных и переболевших коронавирусом россиян будут через официальное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус», а возможность проверки через другие приложения будет недействительной. О таких планах рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

В Минцифры рассказали, что нужно, чтобы распечатать QR-код в МФЦ.

«Скорее всего, мы все-таки с учетом того, что у нас большое количество фишинговых сайтов появилось, которые „генерят“ условно фейковые QR-коды, то мы сейчас рассматриваем возможность ограничить возможность чтения QR-кодов только нашим приложением. Как раньше не будет, когда вы просто с камеры могли [проверить]», — цитирует Шадаева «Интерфакс».

По словам министра, на случай введения QR-кодов на федеральном уровне у ведомства Шадаева есть «целый набор мер», который не потребует введения новых мощностей.

Правительство внесло 12 ноября в Госдуму два законопроекта, которые регулируют введение QR-кодов вакцинированных или переболевших COVID-19 на территории России с 1 февраля 2022 года. До этого власти объявили переходный период, в течение которого код можно заменить на отрицательный ПЦР-тест. Предполагается, что коды понадобятся при посещении общественных мест (ресторанов, кафе, мероприятий с большим числом людей и т. д.) и на транспорте (речь о международных и междугородных перевозках и полетах).

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Комментарии

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Knower
2021-11-19 19:55:16
Т.е. людям без телефона или без интернета на телефоне можно не прививаться?
QR-код им и так будет не показать
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