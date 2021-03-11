На трассе "Фонтаны" в Петрозаводске отметят Масленицу

На развилке трассы "Фонтаны" 14 марта пройдет встреча Масленицы и традиционные проводы зимы с праздничной программой и блинами.

Паблик "Петрозаводск спортивный" приглашает всех на Масленицу – один из самых веселых праздников в году. Масленичная неделя завершается в предстоящее воскресенье, 14 марта, и на трассе "Фонтаны" будут организованы праздничные гуляния.

Проводы Масленицы пройдут на развилке. Игры, конкурсы, хороводы и множество других праздничных забав начнутся для горожан в 11 и продлятся до 13 часов. На территории праздника можно будет пообщаться с друзьями и коллегами, выпить чай с настоящими русскими блинами, горячими и вкусными.

С 14 марта и до конца фестиваля его участники смогут проголосовать за талисман следующего года. Организаторы предлагают три кандидатуры лесных обитателей – оленя, волка и кабана.

Проводов зимы обещают быть интересными и веселыми - ждут всех!