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На трассе "Фонтаны" в Петрозаводске отметят Масленицу

Новости. Общество
17:20, 12 Марта 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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На развилке трассы "Фонтаны" 14 марта пройдет встреча Масленицы и традиционные проводы зимы с праздничной программой и блинами.

Паблик "Петрозаводск спортивный" приглашает всех на Масленицу – один из самых веселых праздников в году. Масленичная неделя завершается в предстоящее воскресенье, 14 марта, и на трассе "Фонтаны" будут организованы праздничные гуляния.

Проводы Масленицы пройдут на развилке. Игры, конкурсы, хороводы и множество других праздничных забав начнутся для горожан в 11 и продлятся до 13 часов. На территории праздника можно будет пообщаться с друзьями и коллегами, выпить чай с настоящими русскими блинами, горячими и вкусными.

С 14 марта и до конца фестиваля его участники смогут проголосовать за талисман следующего года. Организаторы предлагают три кандидатуры лесных обитателей – оленя, волка и кабана.

Проводов зимы обещают быть интересными и веселыми - ждут всех!

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Комментарии

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врунофф
2021-03-12 17:31:07
Позитивненько . Лосяша талисманом оставьте
Гость
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