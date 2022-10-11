У каждого второго жителя Петрозаводске нет денег в кубышке, выяснили эксперты

Эксперты выяснили, как петрозаводчане ведут учет финансов.

Специалисты сервиса по поиску работу SuperJob провели опрос среди экономически активного населения Петрозаводска и выяснили, насколько серьезно горожане относятся к планированию личного бюджета.

Сегодня почти у каждого второго петрозаводчанина (49%) нет никаких накоплений. Лишившись всех источников дохода, 20% могли бы прожить на свои сбережения 1–2 месяца, 13% – меньше месяца. От 3 до 6 месяцев за счет финансовой подушки безопасности продержались бы 7%, от полугода до года – 6%. Лишь 5% опрошенных смогли бы жить без доходов больше года.

Учет личных финансов в той или иной степени ведет большинство петрозаводчан (71%): 51% подсчитывают свои доходы и расходы примерно, а 20% – строго. Не контролирует свои финансы каждый третий (32%). Чем старше респонденты, тем чаще они ведут личный или семейный бюджет: среди опрошенных старше 45 лет о таком подходе сообщили 16%, а среди тех, кто моложе 34, – лишь 7%. Кроме того, строгий учет личных финансов более характерен для горожан с доходом свыше 80 тыс. руб., чем для зарабатывающих менее 50 тысяч рублей (18% против 10% соответственно).



Чаще всего петрозаводчане планируют свои доходы и расходы на минимальный срок – менее полугода: об этом рассказали 40%. У 24% горизонт финансового планирования составляет от полугода до года, у 15% – более года. Без плана зарабатывают и тратят деньги 21% опрошенных.