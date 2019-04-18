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Новости. Общество
08:20, 18 Апреля 2019
фото: Артем Геодакян/ТАСС

Прожиточный минимум пенсионеров в Карелии пересчитают после утверждения методики

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Правительство Карелии намерено сделать перерасчет прожиточного минимума для пенсионеров после утверждения методики его определения министерством труда России.

Об этом сообщает РИА Новости. Ранее глава Минтруда Максим Топилин назвал Карелию в числе регионов РФ, которые искусственно занижают прожиточный минимум для пенсионеров. По словам министра, в республике занижение составляет две тысячи рублей. В связи с этим ведомство подготовило рекомендации по определению этого минимума.

"Методика определения указанной величины отсутствует. После ее утверждения (министерством труда) величина прожиточного минимума пенсионера в республике будет определяться по-новому. В настоящее время величина прожиточного минимума устанавливается в размере, равном величине прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств федерального бюджета", - поясняет управление труда и занятости Карелии.

В ведомстве уточняют, что в Карелии прожиточный минимум пенсионеров устанавливается разово – на соответствующий финансовый год. Данная сумма служит основанием для определения размера социальной доплаты к пенсиям, которая предусмотрена федеральным законом о государственной социальной помощи.

На 2019 год размер прожиточного минимума пенсионеров Карелии составляет 8846 рублей.

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