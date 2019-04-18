Прожиточный минимум пенсионеров в Карелии пересчитают после утверждения методики
Новости по теме
Правительство Карелии намерено сделать перерасчет прожиточного минимума для пенсионеров после утверждения методики его определения министерством труда России.
Об этом сообщает РИА Новости. Ранее глава Минтруда Максим Топилин назвал Карелию в числе регионов РФ, которые искусственно занижают прожиточный минимум для пенсионеров. По словам министра, в республике занижение составляет две тысячи рублей. В связи с этим ведомство подготовило рекомендации по определению этого минимума.
"Методика определения указанной величины отсутствует. После ее утверждения (министерством труда) величина прожиточного минимума пенсионера в республике будет определяться по-новому. В настоящее время величина прожиточного минимума устанавливается в размере, равном величине прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств федерального бюджета", - поясняет управление труда и занятости Карелии.
В ведомстве уточняют, что в Карелии прожиточный минимум пенсионеров устанавливается разово – на соответствующий финансовый год. Данная сумма служит основанием для определения размера социальной доплаты к пенсиям, которая предусмотрена федеральным законом о государственной социальной помощи.
На 2019 год размер прожиточного минимума пенсионеров Карелии составляет 8846 рублей.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Комментарии