ЕРЦ начинает принимать потребителей по новому адресу

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Единый расчетный центр Республики Карелия с 17 декабря начнет принимать потребителей Петрозаводска, Прионежского и Пряжинского районов по новому адресу.
Акционерное общество "Единый расчетный центр Республики Карелия" информирует о том, что расчетный центр с 17.12.2018г. будет осуществлять прием населения по адресу: Петрозаводск, ул.Дзержинского, 5 (Здание Почты, вход со стороны здания №3 по ул.Дзержинского).
Режим работы расчетного центра:
понедельник - пятница: 08:00 - 18:00 (без перерыва)
суббота: 10:00 - 17:00
воскресенье: 10:00 - 15:00
Прием потребителей по адресу: г.Петрозаводск, ул.Зайцева, 67А, с 17.12.2018г. осуществляться не будет.
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