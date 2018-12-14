ЕРЦ начинает принимать потребителей по новому адресу

Единый расчетный центр Республики Карелия с 17 декабря начнет принимать потребителей Петрозаводска, Прионежского и Пряжинского районов по новому адресу.

Акционерное общество "Единый расчетный центр Республики Карелия" информирует о том, что расчетный центр с 17.12.2018г. будет осуществлять прием населения по адресу: Петрозаводск, ул.Дзержинского, 5 (Здание Почты, вход со стороны здания №3 по ул.Дзержинского).

Режим работы расчетного центра:

понедельник - пятница: 08:00 - 18:00 (без перерыва)

суббота: 10:00 - 17:00

воскресенье: 10:00 - 15:00

Прием потребителей по адресу: г.Петрозаводск, ул.Зайцева, 67А, с 17.12.2018г. осуществляться не будет.