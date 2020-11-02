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Психолог из Петрозаводска попыталась разобраться, почему молодежь не хочет рожать

Новости. Общество
12:03, 03 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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Почему представители современной молодежи все чаще и чаще заявляют о своей неготовности заводить потомство, рассказала медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щеголева.

- Все чаще я становлюсь невольным свидетелем споров между поколениями на эту тему. "Как же без детей?", "Когда появятся внуки?", "Часики-то тикают!", "Даст Бог зайку, даст и лужайку", "Дети – смысл жизни!". "У нас другие ценности!", "Хочу мир посмотреть!", "Квартиру приобрести надо, работу хорошую найти", "Не хочу, как вы!", "Не хочу ответственности!", "Нищету плодить", "Помешают карьере или развитию", "Хочу наслаждаться жизнью!".

Движение "свободные от детей" зародилось в США в 70-х годах прошлого века, лет через двадцать оформилось, набрало последователей, и, через Европу, до нас добралось. В 2013 – 2015 годах начали возникать сообщества "чайлдфри" в России. По сей день множество представителей молодежи открыто заявляют о том, что они никогда не будут иметь детей. Некоторые – не так радикальны, допускают продолжение рода, но когда-нибудь потом… 

Попробуем разобраться, выбор это или следствие.

Продолжение читайте здесь.

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Почему молодежь не хочет заводить детей
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