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Психолог призвала не настраивать ребенка на школу, как на каторгу

Новости. Общество
22:00, 31 Августа 2022
фото: © Александр Рюмин / ТАСС

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Психолог Наталья Малышева порекомендовала не настраивать ребенка на школу, как на «каторгу на 11 лет».

По ее словам, такой подход формирует неправильное отношение к важному этапу в жизни человека. Специалист в беседе с «Лентой.ру» порекомендовала создать для ребенка условия комфорта и свободы выбора в период подготовки к школе, чтобы обеспечить ему психологическую поддержку.

Начало учебного года — это стресс, и в первую очередь не для ребенка, а для родителей, указала Малышева. «Первоклашка еще не понимает, что такое школа, радуется новому портфелю и форме. А негативное отношение на самом деле к процессу обучения формирует семья. Небольшой процент учеников воспринимает начало учебного года радостно и с желанием. Удивительно, что родители соглашаются с детьми и поддерживают, что „эта каторга на 11 лет“, а потом удивляются, почему ребенок не желает учиться дальше и искать работу», — поделилась психолог.

Она заявила, что такой подход создает неправильный психологический фон для ребенка. Он начинает отторгать обучение в школе и не вовлекается в процесс. «Чтобы этого не происходило, нужно с первых дней школьной жизни пояснять, что это важный этап», — высказалась специалист.

Начало обучения в школе — это первый серьезный стресс, который испытывает ребенок. Кроме того, он может перенимать на себя нервозность родителей.

«Поддержите ребенка, постарайтесь присутствовать на линейке первого сентября независимо от того, в какой класс идет ваш ребенок. Важно предоставлять ребенку самостоятельно выбирать форму и букет, таким образом он ощущает себя взрослым и видит важность этого процесса. Вы можете направлять, но выбирать он должен сам. Учитывайте мнение ребенка, ведь вы наставник и первый помощник. Доверяя ребенку в таких мелочах, как покупка тетрадей, выбор одежды для школы, вы выстраиваете доверительные отношения и сглаживаете нервозность», — поделилась Малышева.

Она порекомендовала позволить ребенку выбирать путь до школы самостоятельно. «Контролировать нужно, но не навязывать свое мнение. Лучше объяснять, почему вам кажется, что именно этот путь до школы лучше», — высказалась специалист.

Это позволит ребенку плавно перестроиться с привычного режима на новый и войти в рабочий режим деликатно, без тревоги. В такой атмосфере он сможет усвоить больше информации и наладить контакты со сверстниками.

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