Психолог призвала не настраивать ребенка на школу, как на каторгу

Психолог Наталья Малышева порекомендовала не настраивать ребенка на школу, как на «каторгу на 11 лет».

По ее словам, такой подход формирует неправильное отношение к важному этапу в жизни человека. Специалист в беседе с «Лентой.ру» порекомендовала создать для ребенка условия комфорта и свободы выбора в период подготовки к школе, чтобы обеспечить ему психологическую поддержку.

Начало учебного года — это стресс, и в первую очередь не для ребенка, а для родителей, указала Малышева. «Первоклашка еще не понимает, что такое школа, радуется новому портфелю и форме. А негативное отношение на самом деле к процессу обучения формирует семья. Небольшой процент учеников воспринимает начало учебного года радостно и с желанием. Удивительно, что родители соглашаются с детьми и поддерживают, что „эта каторга на 11 лет“, а потом удивляются, почему ребенок не желает учиться дальше и искать работу», — поделилась психолог.

Она заявила, что такой подход создает неправильный психологический фон для ребенка. Он начинает отторгать обучение в школе и не вовлекается в процесс. «Чтобы этого не происходило, нужно с первых дней школьной жизни пояснять, что это важный этап», — высказалась специалист.

Начало обучения в школе — это первый серьезный стресс, который испытывает ребенок. Кроме того, он может перенимать на себя нервозность родителей.

«Поддержите ребенка, постарайтесь присутствовать на линейке первого сентября независимо от того, в какой класс идет ваш ребенок. Важно предоставлять ребенку самостоятельно выбирать форму и букет, таким образом он ощущает себя взрослым и видит важность этого процесса. Вы можете направлять, но выбирать он должен сам. Учитывайте мнение ребенка, ведь вы наставник и первый помощник. Доверяя ребенку в таких мелочах, как покупка тетрадей, выбор одежды для школы, вы выстраиваете доверительные отношения и сглаживаете нервозность», — поделилась Малышева.

Она порекомендовала позволить ребенку выбирать путь до школы самостоятельно. «Контролировать нужно, но не навязывать свое мнение. Лучше объяснять, почему вам кажется, что именно этот путь до школы лучше», — высказалась специалист.

Это позволит ребенку плавно перестроиться с привычного режима на новый и войти в рабочий режим деликатно, без тревоги. В такой атмосфере он сможет усвоить больше информации и наладить контакты со сверстниками.