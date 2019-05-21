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Новости. Общество
23:30, 21 Мая 2019
фото: © Fotolia / llhedgehogll

Психологи назвали простой способ улучшить сексуальную жизнь в браке

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Ученые рассказали, что для улучшения сексуальной жизни достаточно спать отдельно.

Британские психологи назвали простой способ улучшить сексуальную жизнь, который подойдет многим семейным парам. Как рассказала доктор Пэм Спер, искру в отношения можно вернуть, если каждую ночь спать раздельно. По словам 27-летней Сэм Фишер, которая по просьбе таблоида The Sun решила опробовать предложенную методику, это реально работает, причем изменения ощущаются практически сразу, пишет "Экспресс-газета".

Сэм встречается со своим бойфрендом, 27-летним Джо, на протяжении вот уже девяти лет. По ее словам, в последнее время сексуальная жизнь пары оставляла желать лучшего.

"Когда мы только начали встречаться и нам было по 17 лет, мы занимались сексом все время. Мы лезли в штаны друг к другу при каждой удобной возможности! Однако девять лет — это очень большой срок. Мы по-прежнему нравимся друг другу, однако секс уже не такой яркий. Мы знаем, что нравится каждому из нас, и теперь наша интимная жизнь не такая безрассудная, как раньше", — призналась Сэм Фишер.

Первые пару ночей в одиночестве она совсем не думала о сексе. Спать без партнера Сэм понравилось — никто не толкается и не перетягивает одеяло. Однако уже спустя несколько ночей девушка стала ощущать сильное желание. Когда Джо вновь «навестил» ее, у пары был самый горячий секс за все последние годы. Эксперимент было решено продолжить — и его результаты по-настоящему порадовали.

"Когда мы все-таки оказываемся вместе в кровати, это совсем другие ощущения. Мы можем часами разговаривать, не отвлекаясь на сотовые телефоны. Мы нежно обнимаемся и засыпаем в объятиях друг друга", — призналась Сэм.

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