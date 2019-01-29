Стало известно, кто будет проектировать интернаты в Суоярви и в Костомукше

Подрядчики начали проектирование психоневрологического интерната в городе Суоярви и дома-интерната для пожилых и инвалидов в Костомукше в рамках мероприятий к 100-летию Карелии.

По данным министерства социальной защиты республики, ввод о психоневрологического интерната в эксплуатацию запланирован в год столетнего юбилея республики. По итогам проведенного электронного аукциона проектирование объекта будет вести ООО "Омская проектная компания", с которой в конце декабря 2018 года заключен государственный контракт.

Срок окончания работ, включая получение положительного заключения государственной экспертизы, – октябрь текущего года.

Строительство дома-интерната на 200 мест в Костомукше планируется осуществить в 2020-2021 годах. Проектировщик определен на открытом конкурсе. Им стал ООО "Инженерный центр". Окончание работ, включая получение положительного заключения госэкспертизы, - август 2019 года.

"Перед подрядчиками поставлена задача не просто построить новые интернаты, а создать современные учреждения, отвечающие новым тенденциям социального обслуживания, создать комфортные условия получателям услуг", - пояснили в министерстве.