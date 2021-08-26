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Психотерапевт рассказала, почему не стоит пить алкоголь по выходным

Новости. Общество
22:30, 27 Августа 2021
фото: © Павел Бедняков/Известия

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Привычка завершать рабочую неделю употреблением спиртного может завести в «алкогольную петлю» и лишить человека естественной радости.

Употребление алкогольных напитков в России чаще всего приходится на вечер пятницы и выходные, но чем больше люди таким образом «отдыхают», тем больше они рискуют оказаться в «алкогольной петле», рассказала в интервью радио Sputnik семейный психотерапевт Майя Медведева.

«Это опасно зависимостью. Когда „гормон радости“ дофамин вырабатывается с помощью алкоголя, то организм получает сигнал: „Твой природный дофамин не нужен, мы тут сами справимся с помощью спиртного“. Из-за этого организм начинает вырабатывать чуть меньше естественного дофамина. В следующий раз, когда наступают выходные и вы пьете, организм снова получает сигнал, и снова работает алкоголь. С каждой неделей естественной радости становится все меньше», — сказала она.

Выйти из замкнутого круга можно, вернувшись ко «входу» в него, считает психотерапевт.

«Выход там, где и вход. Когда-то было время, когда алкоголь вас так сильно не привлекал. Важно вспомнить, что именно вас привлекало, что вызывало восторг. Надо поискать какие-то занятия, которые были в вашей жизни, вызывали удовольствие и удовлетворение. То есть алкоголь можно убрать из выходных только путем замены. Вытеснить один способ расслабиться и заменить другим», — посоветовала Майя Медведева.

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