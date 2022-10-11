Публичные слушания по проекту бюджета Карелии вновь пройдут дистанционно

Проект бюджета Карелии на 2023 год публично обсудят в формате онлайн 15 ноября, сообщили в Заксобрании республики.

Законодательное собрание Карелии 15 ноября приглашает на публичные слушания по проекту бюджета республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. По решению комитета по бюджету и налогам слушания пройдут дистанционно в режиме видеоконференцсвязи.



Желающие должны до 11 ноября подать заявку с указанием: ФИО, номера мобильного телефона, электронной почты по следующему адресу: izotova@zsrk.onego.ru.





Телефон для справок: 79-00-74. Начало слушаний в 10.00. Просмотр трансляции доступен по ссылке.



14 ноября с 11.00 до 12.30 для участников видеоконференции проведут тестирование связи. В случае проблем с подключением можно ознакомиться с инструкцией, а также позвонить по телефонам 79-00-77, 79-69-37. Ссылка для участия в публичных слушаниях - здесь.



Также 15 ноября с 10.00 до 10.30 можно задать вопросы по проекту бюджета по телефонам: 79-00-73, 79-00-10.



Проект закона размещен на официальном сайте Заксобрания в разделе «Законотворчество».



Напомним, в таком же формате проект регионального бюджета обсуждали в предыдущие два года.