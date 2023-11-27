Пудожанин до приговора успел продать десятки тысяч пачек подозрительных сигарет

Незаконная выручка предпринимателя составила 4,2 млн рублей.

Пудожский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Его признали виновным в покупке и поставках табачных изделий без акцизных марок или с поддельными акцизами.



Суд установил, что с 1 декабря 2022 года по 5 сентября этого года мужчина покупал сигареты иностранного и российского производства без акцизных марок РФ, а также маркированные подложными акцизными марками.



Табачную продукцию злоумышленник перевозил в Пудож, размещал на складе, после чего поставлял в магазины.



Обнаружены и изъяты оставшиеся сигареты в количестве 35 796 пачек. Всего он успел продать табачные изделия на общую сумму 4 260 557 рублей.



В суде мужчина свою вину признал полностью. Приговор - штраф в 200 тысяч рублей с рассрочкой на 10 месяцев. При этом ежемесячно он должен выплачивать не менее 20 тысяч рублей.



Приговор не вступил в законную силу, рассказали в объединенной пресс-службе судов Карелии.