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Новости. Общество
20:40, 26 Января 2019
фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Пугачева получила десятки миллионов от госкорпорации на юбилейный концерт

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Авиастроительное предприятие холдинга "Вертолеты России" оказало спонсорскую помощь российской певице Алле Пугачевой, которая отметит в апреле свое 70-летие.

В сети появилось письмо от гендиректора акционерного общества "Вертолеты России" Андрея Богинского в адрес управляющего директора ПАО "Роствертол" Петра Мотренко о том, что государственная корпорация "Ростех" предложила оказать спонсорскую поддержку для организации концерта Аллы Пугачевой. Первым документ опубликовал Telegram-канал "Дабл Ять", пишет "Лента.ру".

В документе указано, что «Роствертол» просят оказать финансовую помощь Пугачевой в размере 40 миллионов рублей.

Елена Чупракова, заявленная в документе как представительница Пугачевой, подтвердила радиостанции "Говорит Москва" подлинность письма.

"Да, они являются нашими спонсорами. На этот один концерт. Это их письмо. Не наше. Спасибо им большое, хоть немножко помогли", — заявила она.

Чупракова отметила, что сумма, которую певица получила от госкомпании, — лишь малая часть стоимости организации выступления. Она отказалась раскрывать, сколько заплатили артистке.

Пугачева отметит свое 70-летие юбилейным концертом "Алла Пугачева. P.S.", который пройдет в Кремлевском дворце 17 апреля.

"Роствертол" — авиастроительное предприятие холдинга "Вертолеты России", который входит в структуру госкорпорации "Ростех", уточняет "Лента.ру".

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